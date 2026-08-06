«Реал» активизировал переговоры с Винисиусом на фоне интереса со стороны «Арсенала»

Дата публикации: 06-08-2026 08:31

Мадридский «Реал» продолжает работу над продлением сотрудничества с одним из своих ключевых футболистов — Винисиусом Жуниором. Руководство испанского гранда сделало бразильскому вингеру обновлённое предложение по контракту, рассчитывая как можно скорее закрыть вопрос о его будущем.

По информации The Athletic, в переговорах приняли участие генеральный директор клуба Хосе Анхель Санчес и главный скаут «сливочных» Хуни Калафат. Представители «Реала» презентовали стороне игрока улучшенные условия соглашения, подчеркнув, что новый контракт соответствует статусу Винисиуса и его значению для долгосрочного проекта клуба.

Финансовые детали предложения пока не разглашаются. При этом переговорный процесс ещё не завершён — стороны намерены продолжить обсуждение в ближайшее время. Окончательное решение теперь остаётся за самим футболистом.

По данным источника, представители Винисиуса остались довольны состоявшейся встречей. В окружении бразильца считают, что переговоры проходят в конструктивной атмосфере, а позиции сторон заметно сблизились.

На фоне обсуждения нового соглашения не утихают слухи об интересе к нападающему со стороны лондонского «Арсенала». Однако в Мадриде рассчитывают сохранить одного из лидеров команды и готовы сделать всё необходимое, чтобы он продолжил карьеру на «Сантьяго Бернабеу».

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года после перехода из бразильского «Фламенго». За это время он провёл 375 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 128 забитых мячей и 100 голевых передач. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2027 года, а его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 140 миллионов евро.