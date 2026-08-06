«Ньюкасл» официально представил нового главного тренера: команду возглавил Маттиас Яйссле

Дата публикации: 06-08-2026 08:32

«Ньюкасл Юнайтед» официально объявил о смене главного тренера. Руководство английского клуба доверило пост наставника 38-летнему немецкому специалисту Маттиасу Яйссле, который до этого успешно работал с саудовским «Аль-Ахли».

Для Яйссле это станет первым опытом работы в английской Премьер-лиге. До перехода в «Ньюкасл» он возглавлял «Аль-Ахли» с 2023 года, а теперь получил возможность продолжить карьеру в одном из самых амбициозных клубов Англии.

После подписания контракта новый наставник признался, что предложение «Ньюкасла» стало для него особенным. По словам специалиста, клуб обладает богатой историей, мощной поддержкой трибун и серьёзными планами на будущее, что сыграло решающую роль при принятии решения.

Яйссле отметил, что внимательно наблюдал за развитием «сорок» в последние годы и считает их прогресс очевидным. Он подчеркнул, что полностью разделяет стратегию руководства, доверяет долгосрочному проекту клуба и уверен, что команда обладает всем необходимым для борьбы за самые высокие цели.

Немецкий тренер также рассказал, каким хочет видеть «Ньюкасл» под своим руководством. По его словам, основой игры станут высокая интенсивность, дисциплина, командное единство и постоянное стремление к развитию. Яйссле пообещал вложить максимум сил и энергии в работу, чтобы помочь клубу добиться новых успехов.

Специалист добавил, что с нетерпением ждёт начала совместной работы с футболистами, тренерским штабом и руководством. Он выразил уверенность в потенциале состава и заявил, что намерен сделать всё возможное, чтобы «Ньюкасл» продолжил движение вперёд и закрепился среди ведущих команд европейского футбола.