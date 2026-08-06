The Times: Инфантино связал финал ЧМ-2030 в Марокко с поддержкой своего переизбрания

Дата публикации: 06-08-2026 08:35

Президент ФИФА Джанни Инфантино оказался в центре нового резонансного скандала. По информации The Times, глава мирового футбола мог пообещать Марокко право провести финал чемпионата мира 2030 года в обмен на политическую поддержку своей кандидатуры на следующих выборах президента организации.

Как утверждает источник, речь идёт о проведении решающего матча турнира в Касабланке на новом стадионе, который сможет принять около 115 тысяч зрителей. Если эта информация подтвердится, финал состоится не на мадридском «Сантьяго Бернабеу», который ранее рассматривался в качестве основной арены для главного матча мирового первенства.

Сообщается, что переговоры с представителями Марокко являются частью более широкой кампании Инфантино. По данным издания, президент ФИФА стремится заручиться публичной поддержкой национальных футбольных федераций на фоне усилившейся критики, возникшей после обсуждения проекта по продаже доли коммерческих прав чемпионата мира частным инвесторам.

Пока ФИФА официально не комментировала публикацию британского издания. Однако появившаяся информация уже вызвала широкий общественный резонанс, поскольку любые решения, связанные с распределением ключевых матчей чемпионата мира, традиционно находятся под пристальным вниманием футбольного сообщества.

Чемпионат мира 2030 года станет уникальным в истории турнира. Впервые соревнование пройдёт сразу в шести странах. Юбилейный турнир, посвящённый столетию первого мундиаля, стартует матчами в Аргентине, Уругвае и Парагвае, после чего основная часть соревнований продолжится в Испании, Португалии и Марокко. Если сведения The Times соответствуют действительности, именно марокканская Касабланка может принять финальную встречу мирового первенства.