Винисиус удалил все публикации и убрал упоминание «Реала» на фоне слухов об уходе

Дата публикации: 06-08-2026 08:36

Будущее Винисиуса Жуниора в мадридском «Реале» вновь оказалось в центре внимания. Бразильский нападающий предпринял неожиданное действие в социальных сетях, которое сразу вызвало волну обсуждений среди болельщиков и испанских СМИ.

Футболист полностью очистил свои аккаунты, удалив все ранее опубликованные записи. Кроме того, из описания профиля исчезли любые упоминания о «Реале», что многие восприняли как возможный сигнал на фоне продолжающихся переговоров о новом контракте.

Ситуация вокруг одного из лидеров мадридского клуба остаётся напряжённой. По информации СМИ, Винисиус не принял последнее предложение руководства «сливочных», которое предусматривало пятилетнее соглашение с зарплатой около 22 миллионов евро за сезон. Сообщалось, что 5 августа представители игрока и руководство клуба должны были провести решающий этап переговоров, от которого во многом зависит дальнейшее развитие событий.

Одновременно продолжают активно обсуждаться слухи о возможном переходе бразильца в лондонский «Арсенал». По данным ряда источников, английский клуб уже согласовал с футболистом основные условия личного контракта, однако официального подтверждения этой информации пока не последовало.

Винисиус защищает цвета «Реала» с 2018 года, когда перебрался в Испанию из «Фламенго» за 45 миллионов евро. За это время он стал одним из ключевых игроков команды и одним из самых узнаваемых футболистов мирового футбола.

В прошлом сезоне бразилец принял участие в 53 матчах во всех турнирах. На его счету 22 забитых мяча и 14 голевых передач, что вновь подтвердило его статус одного из главных лидеров атакующей линии мадридского клуба.