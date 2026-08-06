«Зенит» минимально обыграл «Балтику», но потерял игрока из-за травмы

Дата публикации: 06-08-2026 08:38

Санкт-петербургский «Зенит» удачно начал выступление в групповом этапе Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В домашнем матче команда добилась минимальной победы над калининградской «Балтикой», а судьбу встречи решил быстрый гол, забитый уже в самом начале игры.

Хозяева вышли вперёд уже на второй минуте. Автором единственного мяча стал защитник Кевин Андраде, который точно завершил атаку «Зенита». Для колумбийского футболиста этот гол имел особое значение — ранее он выступал за «Балтику», поэтому после взятия ворот предпочёл отказаться от празднования, проявив уважение к своему бывшему клубу.

После раннего успеха петербуржцы уверенно контролировали ход встречи, не позволив сопернику создать достаточное количество опасных моментов для ответного гола. «Балтика» пыталась переломить ситуацию, однако оборона хозяев действовала организованно и сохранила минимальное преимущество до финального свистка.

Во втором тайме «Зенит» столкнулся с неприятной потерей. На 53-й минуте полузащитник Даниил Кондаков получил повреждение и не смог продолжить игру. Тренерскому штабу пришлось провести вынужденную замену, а характер травмы футболиста станет известен после дополнительного медицинского обследования.

Благодаря этой победе сине-бело-голубые набрали первые три очка и успешно стартовали в борьбе за выход в следующую стадию турнира. Вместе с «Зенитом» и «Балтикой» в группе C выступают самарские «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо», которым также предстоит борьба за путёвки в плей-офф.

Напомним, действующим обладателем Кубка России остаётся московский «Спартак», победивший в прошлом розыгрыше «Краснодар» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время. Самыми титулованными командами турнира по-прежнему являются ЦСКА и «Локомотив», которые выигрывали национальный кубок по девять раз.