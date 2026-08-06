«Краснодар» начал Кубок России с победы, обыграв «Ахмат» по пенальти

Дата публикации: 06-08-2026 08:39

«Краснодар» успешно стартовал в новом розыгрыше Пути РПЛ Фонбет Кубка России, однако добиться победы над «Ахматом» команде удалось лишь после напряжённой серии пенальти. Основное время встречи завершилось ничьей, а судьба дополнительного очка решилась в послематчевой перестрелке.

Матч на «Ozon Арене» долгое время проходил без забитых мячей. Обе команды действовали осторожно, стараясь не допускать серьёзных ошибок, а голевые моменты возникали нечасто. Перелом наступил только во второй половине встречи.

На 66-й минуте хозяева сумели выйти вперёд. Полузащитник Даниил Уткин точным ударом завершил одну из атак «быков» и приблизил свою команду к победе в основное время.

Казалось, что минимального преимущества «Краснодару» хватит для успешного старта в турнире, однако «Ахмат» не сдался. Уже в компенсированное время, на 90+3-й минуте, защитник Максим Самородов восстановил равновесие и перевёл выяснение отношений в серию пенальти.

В исполнении одиннадцатиметровых точнее оказались футболисты «Краснодара». Хозяева реализовали пять ударов и выиграли серию со счётом 5:4, заработав дополнительное очко по регламенту турнира.

«Краснодар» и «Ахмат» выступают в группе B, где их соперниками также являются московское «Динамо» и воронежский «Факел». Уже первый тур показал, что борьба за выход в следующую стадию обещает быть напряжённой.

Напомним, действующим обладателем Кубка России остаётся московский «Спартак». В предыдущем Суперфинале красно-белые одолели именно «Краснодар», победив в серии пенальти после ничьей 1:1. Самыми титулованными клубами турнира остаются ЦСКА и «Локомотив», завоевавшие Кубок России по девять раз.