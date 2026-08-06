Определились первые победители третьего раунда квалификации Лиги чемпионов

Дата публикации: 06-08-2026 08:42

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 были сыграны первые матчи сразу в двух противостояниях. Команды сделали важный шаг в борьбе за выход в заключительный этап отбора, однако окончательная судьба путёвок определится только после ответных встреч.

Наиболее уверенный результат дня показал турецкий «Фенербахче». На своём поле команда уверенно переиграла австрийский «Штурм» со счётом 2:0 и получила комфортное преимущество перед выездной игрой. Теперь стамбульский клуб находится в выгодном положении перед ответной встречей.

Не менее напряжённым получилось противостояние между датским «Орхусом» и азербайджанским «Сабахом». Хозяева сумели добиться победы со счётом 2:1, однако минимальный перевес оставляет интригу перед второй игрой, где обе команды сохраняют реальные шансы на продолжение борьбы.

Ответные встречи в обеих парах состоятся 11 августа. Именно тогда определятся участники квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов, который станет последним препятствием на пути к основному этапу самого престижного клубного турнира Европы.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов остаётся французский «ПСЖ». В финале предыдущего сезона парижане обыграли лондонский «Арсенал» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время. Уже совсем скоро команда Луиса Энрике поборется ещё за один европейский трофей — в матче за Суперкубок УЕФА соперником французского клуба станет английская «Астон Вилла».