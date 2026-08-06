Президент ФИФА признал ошибки и пообещал расследование после утечки документов

Дата публикации: 06-08-2026 08:44

Президент ФИФА Джанни Инфантино официально извинился перед национальными футбольными ассоциациями после скандала, связанного с обсуждением проекта по продаже части коммерческих прав чемпионата мира. Соответствующее письмо оказалось в распоряжении Sky News.

Документ подписали сам Инфантино и генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрём. Руководство организации признало, что после появления информации в СМИ были допущены ошибки в процессе коммуникации и взаимодействия с национальными федерациями.

В обращении подчёркивается, что ФИФА сожалеет о сложившейся ситуации и приносит искренние извинения всем сторонам, которых затронул инцидент. Кроме того, организация пообещала провести внутреннюю проверку, чтобы установить причины произошедшего и не допустить повторения подобных случаев в будущем.

По данным Sky News, результаты расследования планируется представить членам Совета ФИФА на ближайшем официальном заседании. Руководство организации рассчитывает, что это поможет восстановить доверие после резонансной утечки информации.

Скандал вокруг Международной федерации футбола разгорелся на фоне обсуждения идеи продажи доли коммерческих прав чемпионата мира частным инвесторам. Эта инициатива вызвала неоднозначную реакцию в футбольном сообществе и стала предметом активных дискуссий.

Ранее СМИ также сообщали, что ФИФА направила национальным футбольным ассоциациям письма с просьбой публично поддержать переизбрание Джанни Инфантино на пост президента организации. Именно на фоне этих событий внимание к деятельности руководства мирового футбола заметно усилилось.