«Интер Майами» разгромил «Атлетико Сан-Луис»: Месси стал главным героем матча

Дата публикации: 06-08-2026 08:45

«Интер Майами» успешно начал выступление в новом розыгрыше Кубка лиг MLS + MX, обыграв мексиканский «Атлетико Сан-Луис» со счётом 4:2. Главным героем встречи стал Лионель Месси, который впервые отличился после возвращения с чемпионата мира 2026 года.

Начало матча оказалось неожиданным для хозяев. Уже на четвёртой минуте американский полузащитник Давид Родригес вывел мексиканский клуб вперёд, заставив «Интер Майами» быстро перестраивать игру.

Ответ команды из Флориды оказался впечатляющим. Ещё до перерыва хозяева полностью перевернули ход встречи, отправив в ворота соперника сразу четыре мяча. Дважды отличился Лионель Месси, который не только оформил дубль, но и записал на свой счёт результативную передачу. Ещё по одному голу забили венесуэльский полузащитник Теласко Сеговия и бразильский защитник Микаэл дос Сантос Силва.

Во втором тайме «Атлетико Сан-Луис» сумел сократить отставание. Автором второго мяча мексиканской команды стал Рафа Льоренте, однако вернуть интригу гостям уже не удалось. «Интер Майами» уверенно довёл встречу до победы.

Особое внимание после финального свистка было приковано к Лионелю Месси. Для восьмикратного обладателя «Золотого мяча» этот матч стал первым после завершения чемпионата мира 2026 года, а два забитых мяча и голевая передача подтвердили, что аргентинец быстро набирает оптимальную форму.

Для обеих команд эта встреча стала стартовой в нынешнем розыгрыше Кубка лиг. Благодаря победе «Интер Майами» сделал важный шаг в борьбе за выход в следующую стадию турнира и вновь подтвердил статус одного из главных претендентов на трофей.