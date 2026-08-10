«Астон Вилла» заинтересовалась арендой Эндрика

Дата публикации: 10-08-2026 23:56

Эндрик может снова сменить клуб на правах аренды. Нападающий «Реала» хочет покинуть мадридскую команду, поскольку рассчитывает получать больше игрового времени.

Одним из вариантов для бразильца стала «Астон Вилла». Английский клуб изучает возможность пригласить 19-летнего форварда, сообщает AS.

Сам Эндрик хотел бы оказаться в команде, где получит постоянное место в основном составе и сможет выступать в международных турнирах. Приоритетным вариантом для него считается клуб, участвующий в Лиге чемпионов. «Рома» тоже следит за развитием ситуации.

Вторая половина сезона-2025/2026 у бразильца прошла в «Лионе». За французскую команду он провел 21 матч во всех турнирах, забил восемь голов и сделал восемь результативных передач.

Контракт Эндрика принадлежит «Реалу», а его рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет €40 млн. В Мадриде готовы рассмотреть аренду, чтобы молодой нападающий продолжил регулярно выходить на поле.