Чеферин и главы АФК и КОНКАКАФ призвали расследовать действия ФИФА

Дата публикации: 10-08-2026 23:58

УЕФА, Азиатская конфедерация футбола и КОНКАКАФ потребовали провести независимую проверку действий руководства ФИФА. Поводом стало предложение Джанни Инфантино, связанное с продажей части коммерческих прав на чемпионат мира.

В совместном письме три конфедерации заявили, что проблема выходит далеко за рамки финансов. По их мнению, речь идет о принципах управления мировой футбольной организацией и доверии между ФИФА и входящими в нее ассоциациями.

Особенно жестко авторы документа высказались о том, как обсуждалась идея продажи доли в правах на чемпионат мира. В письме говорится, что предложение появилось в сжатые сроки, а полноценного обсуждения с ассоциациями-членами до установления крайнего срока не произошло.

Авторы обращения не согласились с тем, что произошедшее можно объяснить исключительно ошибкой в коммуникации. По их оценке, речь идет о более серьезном просчете, который затронул сам принцип принятия решений внутри ФИФА.

Отдельные претензии касаются и совещания руководства в Марокко. В конфедерациях обратили внимание, что на встрече присутствовал только один избранный представитель, тогда как членов Совета ФИФА и ассоциации-члены к обсуждению не приглашали. По утверждению авторов письма, в совещании участвовал управляющий комитет из высокопоставленных сотрудников организации.

Теперь три конфедерации хотят, чтобы расследованием занималась независимая третья сторона. В документе отдельно подчеркивается, что администрация ФИФА не должна участвовать в такой проверке. От организации требуют сохранить все документы и записи, имеющие отношение к ситуации.

Письмо подписали президент УЕФА Александер Чеферин, глава КОНКАКАФ Виктор Монтальяни и президент АФК Салман бин Ибрагим аль-Халифа. Под документом стоят подписи и генеральных секретарей трех конфедераций — Теодороса Теодоридиса, Филиппа Моджо и Датука Сери Виндзора Джона.

В УЕФА, АФК и КОНКАКАФ подчеркнули, что не ставят под сомнение решения, которые ранее принимались совместно, включая расширение турниров и распределение средств. Их претензии, как следует из письма, связаны именно с принципами управления ФИФА и тем, насколько открыто руководство организации взаимодействует с членами футбольного сообщества.