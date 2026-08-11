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«Галатасарай» опроверг трансфер Мусиалы, а журналиста доставили в полицию

Дата публикации: 11-08-2026 00:01

 

Турецкий журналист Бурхан Терзи оказался в полиции после публикации о возможном переходе Джамала Мусиалы из «Баварии» в «Галатасарай».

Как пишет Halk TV, журналиста задержали и доставили в отделение для дачи показаний. Поводом стали обращения футбольных болельщиков, которые обвинили Терзи в намеренном распространении недостоверной информации и введении спортивной общественности в заблуждение.

Ранее журналист утверждал, что Мусиала станет футболистом «Галатасарая». Турецкий клуб довольно быстро отреагировал на эти сообщения и официально опроверг информацию о готовящемся переходе немецкого полузащитника.

Сам Мусиала выступает за «Баварию» с лета 2020 года. За это время 23-летний футболист провел за мюнхенцев 231 матч во всех турнирах, забил 69 голов и сделал 45 результативных передач.

Теперь Терзи предстоит объяснить правоохранительным органам обстоятельства появления публикации о трансфере.

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