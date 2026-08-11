«Фулхэм» заинтересовался защитником «Барселоны» Эктором Фортом

Дата публикации: 11-08-2026 00:02

«Фулхэм» присматривается к Эктору Форту. Лондонский клуб ищет усиление на правом фланге обороны и рассматривает защитника «Барселоны» как один из подходящих вариантов.

По данным Sport.es, новый главный тренер «дачников» Альваро Арбелоа продолжает менять состав команды и делает ставку на молодых испанских футболистов. Ранее «Фулхэм» уже договорился о переходах Гонсало Гарсии и Сесара Паласиоса из мадридского «Реала».

Теперь интерес распространился на академию другого испанского гранда. Арбелоа нужен правый защитник, и тренер попросил руководство изучить финансовую сторону возможной сделки по Форту.

В самой «Барселоне» сейчас стараются получить максимальную выгоду от продажи воспитанников, которым не удалось закрепиться в основной команде. Молодым футболистам при этом становится сложнее развиваться внутри клубной системы.

Форт может стать одним из таких случаев. По оценке источника, каталонцы рассчитывают выручить за защитника около €10 млн. Если «Фулхэм» решится на трансфер, 20-летний футболист впервые получит возможность попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.