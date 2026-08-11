Мюнхенская «Бавария» выкупила сенегальского хавбека Ндиайе

Дата публикации: 11-08-2026 00:05

Бара Сапоко Ндиайе официально стал футболистом «Баварии». Мюнхенский клуб выкупил 18-летнего полузащитника у «Гамбинос Старс», выступающего в чемпионате Гамбии.

Соглашение с сенегальцем рассчитано на пять лет — до конца сезона-2030/2031. О переходе объявила пресс-служба немецкого клуба.

Ндиайе уже знаком с мюнхенской командой. Первую половину 2026 года хавбек провел в «Баварии» на правах аренды, а под конец прошлого сезона получил возможность сыграть за основную команду. На его счету четыре матча.

Молодой полузащитник успел привлечь внимание Венсана Компани. Главный тренер «Баварии» рассчитывает на Ндиайе и, как сообщалось ранее, хотел видеть его в составе первой команды. По данным СМИ, за полноценный трансфер немецкий клуб заплатил €3,5 млн.

Летом Ндиайе получил еще один серьезный опыт — отправился со сборной Сенегала на чемпионат мира 2026 года. На турнире он появился на поле в одном матче.