Анчелотти отказался от предложения Мальдини возглавить Италию
Паоло Мальдини пытался убедить Карло Анчелотти возглавить сборную Италии. Бывший технический директор Федерации футбола Италии признался, что лично связался со специалистом, однако получил отказ.
Разговор состоялся после того, как Мальдини и его советник Леонардо начали заниматься формированием нового тренерского штаба национальной команды. По словам бывшего защитника, кандидатура Анчелотти была очевидной — он назвал своего соотечественника лучшим итальянским тренером в истории.
Ответ оказался отрицательным. Анчелотти сообщил Мальдини, что сборная Бразилии продолжает полностью ему доверять. После этого стороны попрощались, пожелав друг другу удачи. Слова Мальдини приводит Corriere della Sera.
Сам Мальдини вместе с Леонардо проработал в структуре итальянской сборной совсем недолго. В конце июля они приняли решение уйти, спустя всего десять дней после назначения.
В итоге национальную команду Италии возглавил Роберто Манчини. Анчелотти же продолжил работу со сборной Бразилии.