Анчелотти отказался от предложения Мальдини возглавить Италию

Дата публикации: 11-08-2026 00:06

Паоло Мальдини пытался убедить Карло Анчелотти возглавить сборную Италии. Бывший технический директор Федерации футбола Италии признался, что лично связался со специалистом, однако получил отказ.

Разговор состоялся после того, как Мальдини и его советник Леонардо начали заниматься формированием нового тренерского штаба национальной команды. По словам бывшего защитника, кандидатура Анчелотти была очевидной — он назвал своего соотечественника лучшим итальянским тренером в истории.

Ответ оказался отрицательным. Анчелотти сообщил Мальдини, что сборная Бразилии продолжает полностью ему доверять. После этого стороны попрощались, пожелав друг другу удачи. Слова Мальдини приводит Corriere della Sera.

Сам Мальдини вместе с Леонардо проработал в структуре итальянской сборной совсем недолго. В конце июля они приняли решение уйти, спустя всего десять дней после назначения.

В итоге национальную команду Италии возглавил Роберто Манчини. Анчелотти же продолжил работу со сборной Бразилии.