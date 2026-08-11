«Барселона» готова заплатить €120 млн за Лаутаро в случае отказа Альвареса

Дата публикации: 11-08-2026 00:09

У «Барселоны» появился запасной вариант на случай, если договориться с Хулианом Альваресом не получится. Каталонский клуб всерьез рассматривает возможность пригласить Лаутаро Мартинеса из «Интера».

Пока главным приоритетом остается аргентинский форвард «Атлетико». Однако мадридский клуб не идет навстречу по условиям сделки, поэтому в «Барселоне» не хотят терять время. Если ситуация с Альваресом не изменится в ближайшие дни, каталонцы могут переключиться на другого нападающего сборной Аргентины.

Как пишет Sport.es, вариант с Лаутаро уже набирает популярность внутри клуба. Правда, договориться с «Интером» будет непросто.

Мартинес связан с миланцами контрактом до июня 2029 года. Сам футболист еще в мае прошлого года публично исключал возможность перехода, а президент «Интера» Джузеппе Маротта категорически отрицал переговоры с «Барселоной».

Есть и финансовая сторона вопроса. По данным СМИ, миланский клуб готов отпустить 28-летнего нападающего примерно за €120 млн.

Получается, даже отказ от идеи с Альваресом не гарантирует «Барселоне» легкой сделки. Лаутаро тоже потребует серьезных переговоров — и очень крупной суммы.