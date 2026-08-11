07:14 ()
Свернуть список

Араухо сменил «Барселону» на «Ливерпуль» до конца сезона

Дата публикации: 11-08-2026 00:11

 

Рональд Араухо продолжит сезон в английской Премьер-лиге. Уругвайский защитник покинул «Барселону» и отправился в аренду в «Ливерпуль».

Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027. Английский клуб подтвердил переход на своей странице в социальной сети X, уточнив, что сделка вступит в силу после получения игроком разрешения на работу и прохождения необходимых международных процедур.

Араухо находился в системе «Барселоны» с 2018 года и постепенно дорос до статуса первого капитана команды. За основную состав каталонцев защитник выиграл восемь национальных трофеев.

В минувшем сезоне уругваец провел 38 матчей во всех турнирах и забил четыре мяча. Теперь перед ним новый этап карьеры — на один сезон Араухо будет защищать цвета «Ливерпуля».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close