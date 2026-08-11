Ромеро дал согласие на трансфер в «Атлетико»

Дата публикации: 11-08-2026 00:13

Кристиан Ромеро согласился на переход в мадридский «Атлетико». Теперь испанскому клубу осталось договориться с «Тоттенхэмом» о последних деталях сделки.

Переговоры между командами уже близки к завершению, утверждает Фабрицио Романо в социальной сети X. По его данным, «Атлетико» вскоре отправит лондонцам обновленное предложение по защитнику сборной Аргентины.

Вариант с переходом Ромеро в другой лондонский клуб — «Арсенал» — в «Тоттенхэме даже не рассматривали. Принципиальное соперничество между командами сделало такой сценарий фактически невозможным.

Интерес к аргентинцу проявляла и «Барселона». Каталонцы рассматривали его в качестве возможной замены Рональду Араухо, который недавно отправился в аренду в «Ливерпуль». Однако до конкретного предложения дело не дошло.

Сейчас руководство «Барселоны» сосредоточено на трансфере Родри из «Манчестер Сити». Именно поэтому переговоры по Ромеро в каталонском клубе не получили продолжения.