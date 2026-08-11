Владелец «Ноттингем Форест» обвинил «Кристал Пэлас» в клевете

Дата публикации: 11-08-2026 00:15

Эвангелос Маринакис решил разобраться с историей вокруг баннера болельщиков «Кристал Пэлас» через суд. Владелец «Ноттингем Форест» подал иск о клевете в Высокий суд Лондона.

Ответчиками указаны компания CPFC Limited, связанная с «Кристал Пэлас», и неизвестные лица. Речь идет о баннере, который фанаты лондонской команды разместили на домашнем матче против «Ноттингем Форест» в августе прошлого года. Об этом пишет Tribal Football.

Причиной конфликта стала история с еврокубками. «Кристал Пэлас» лишился места в Лиге Европы из-за нарушения правил УЕФА, касающихся владения несколькими клубами. Его место в турнире занял «Ноттингем Форест», после чего Маринакис оказался под прицелом болельщиков лондонского клуба.

На баннере был изображен сам бизнесмен с предметом, похожим на пистолет, возле головы Моргана Гиббс-Уайта. Рядом размещалась фраза с упоминанием шантажа, договорных матчей, торговли наркотиками и коррупции.

Маринакис владеет «Ноттингем Форест» с 2017 года. Ему принадлежит и греческий «Олимпиакос». Бизнесмен неоднократно отрицал обвинения в договорных матчах, коррупции и других противоправных действиях.