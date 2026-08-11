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Моуриньо рассказал, почему не хотел видеть Шевченко в «Челси»

Дата публикации: 11-08-2026 00:16

 

Жозе Моуриньо не хотел видеть Андрея Шевченко в составе «Челси», однако в итоге согласился с решением руководства клуба. Спустя годы португальский специалист признал, что и сам несет часть ответственности за этот трансфер.

По словам Моуриньо, Роман Абрамович был по-настоящему увлечен футболом, но не всегда представлял, как ситуация выглядит с тренерской стороны. Кандидатуру Шевченко, как считает специалист, продвигали люди, связанные с окружением владельца «Челси».

Сам тренер выступать против сделки публично не стал. Именно это, по его словам, и позволяет говорить о собственной ответственности за переход украинского форварда.

В итоге Шевченко провел в «Челси» 48 матчей в английской Премьер-лиге и забил девять голов. Трансфер, который изначально воспринимался как серьезное усиление атаки лондонцев, в итоге не принес ожидаемой результативности.

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