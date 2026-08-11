«Хетафе» готов арендовать Михаила Мудрика у «Челси»

Дата публикации: 11-08-2026 00:19

Михаил Мудрик может провести сезон-2026/2027 в чемпионате Испании. В услугах украинского вингера «Челси» заинтересован «Хетафе», который уже приступил к проработке возможной аренды футболиста.

Мадридский клуб готов заплатить около €2 млн за временный переход 25-летнего игрока. Испанцы хотят взять на себя и часть его зарплаты, однако окончательный исход переговоров во многом будет зависеть от позиции «Челси».

Лондонскому клубу предстоит решить, согласен ли он продолжить самостоятельно выплачивать часть зарплаты Мудрика. Именно этот вопрос способен стать главным препятствием для сделки.

Последние полтора года украинец практически не имел возможности играть в официальных матчах. 30 июля Английская футбольная ассоциация объявила о завершении антидопингового дела в отношении футболиста, после чего для него открылся путь к возвращению на поле.

До вынужденной паузы Мудрик успел провести за «Челси» 73 матча и принял участие в 21 результативной атаке. Теперь у вингера может появиться шанс начать новый этап карьеры в Испании.