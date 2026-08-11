Стала известна главная преграда для перехода Забарного в «Ливерпуль»

Дата публикации: 11-08-2026 00:20

Илья Забарный действительно может сменить «ПСЖ» на «Ливерпуль» этим летом. Интерес английского клуба к защитнику сборной Украины существует, однако для начала переговоров потребуется подходящее предложение.

Украинский журналист Игорь Цыганык считает, что подобные сделки нередко получают развитие уже ближе к закрытию трансферного окна. В случае с Забарным решающим фактором станет сумма, которую готов заплатить мерсисайдский клуб.

«Ливерпуль» следит за ситуацией вокруг 23-летнего защитника, но пока вопрос упирается именно в стоимость футболиста. Цыганык считает, что если английская команда предложит «ПСЖ» необходимую сумму, парижане не станут удерживать игрока.

Забарный перебрался во Францию прошлым летом. «ПСЖ» заплатил «Борнмуту» за украинца более 50 млн евро. За первый сезон в составе парижан защитник провел 37 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Сейчас у «Ливерпуля» еще есть время, чтобы определиться с предложением. И, судя по словам Цыганыка, именно размер выплаты «ПСЖ» способен решить судьбу трансфера.