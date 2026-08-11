«Фенербахче» и «Наполи» согласовывают последние детали сделки по Лукаку

Дата публикации: 11-08-2026 21:44

Ромелу Лукаку оказался в шаге от перехода в «Фенербахче». Турецкий клуб и «Наполи» практически договорились о трансфере бельгийского форварда.

Переговоры находятся на заключительной стадии. Как написал журналист Саша Тавольери в социальной сети X, сторонам осталось закрыть несколько вопросов, после чего сделка может быть оформлена.

Отдельно предстоит согласовать последние пункты личного контракта 33-летнего нападающего. Сам Лукаку сейчас ждет окончательного разрешения от «Наполи». Как только неаполитанцы дадут финальное согласие, переход в стамбульскую команду сможет состояться.

Действующее соглашение бельгийца с итальянским клубом рассчитано до лета 2027 года. Впрочем, в нынешнее межсезонье Лукаку не присоединился к «Наполи» на предсезонном сборе, что лишь усилило разговоры о его уходе.

Прошлый сезон получился для форварда очень коротким. Лукаку провел за неаполитанцев пять матчей и забил один гол.