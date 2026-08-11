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«Ювентус» включил Лунина и Трубина в список кандидатов на позицию вратаря

Дата публикации: 11-08-2026 21:46

«Ювентус» расширил список вариантов на случай, если не получится подписать Дзиона Судзуки. В числе кандидатов на место нового основного голкипера туринского клуба оказались украинцы Андрей Лунин и Анатолий Трубин.

Главным вариантом для «Ювентуса» по-прежнему остается 23-летний вратарь «Пармы». Итальянцы хотят получить японца минимум на один сезон, но ситуация осложняется интересом «ПСЖ», который находится близко к оформлению трансфера. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.

Если Судзуки действительно выберет Париж, туринцы намерены обратиться к Лунину. Украинец не испытывает проблем с нынешним положением в «Реале», однако хотел бы чаще выходить на поле. Предложение от «Ювентуса» с перспективой стать основным вратарем способно изменить его планы.

Трубин пока находится в расширенном списке кандидатов. 24-летний голкипер выступает за «Бенфику» с 2023 года, но на этом этапе руководство итальянского клуба отдает предпочтение Лунину.

Ждать «Ювентус» не собирается. Главный тренер команды Лучано Спаллетти рассчитывает получить нового первого номера уже на этой неделе.

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