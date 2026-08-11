Романо: «Челси» рассмотрит предложения по аренде Мудрика

Дата публикации: 11-08-2026 21:56

Михаил Мудрик может провести сезон-2026/2027 в другом клубе. «Челси» готов рассмотреть предложения по аренде украинского полузащитника, сообщил Фабрицио Романо.

На футболиста уже есть спрос. Ситуацией интересуются несколько итальянских клубов, а еще один вариант связан с французским «Страсбургом». Сам Мудрик, однако, хотел бы продолжить карьеру именно в английской Премьер-лиге.

Теперь у 25-летнего игрока появилась возможность вернуться к полноценной футбольной карьере. В конце июля Футбольная ассоциация Англии подтвердила завершение дисциплинарного дела и снятие с украинца четырехлетней дисквалификации.

Проблемы начались в 2024 году, когда в допинг-пробе Мудрика обнаружили следы мельдония. В мае 2025-го FA предъявила футболисту обвинение в нарушении антидопинговых правил, после чего последовала дисквалификация.

До вынужденной паузы Мудрик выступал за «Челси». Теперь лондонский клуб готов рассмотреть аренду, а сам футболист заинтересован в варианте, который позволит ему снова регулярно играть в Премьер-лиге.