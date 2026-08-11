Матвей Кисляк привлек внимание клубов Италии, Испании, Франции и Турции

Дата публикации: 11-08-2026 21:57

Матвей Кисляк продолжает привлекать внимание зарубежных клубов. Полузащитником ЦСКА уже интересуются команды сразу из нескольких европейских чемпионатов, а в нынешнее трансферное окно к ним добавился еще один рынок.

Агент футболиста Александр Маньяков рассказал, что его клиентом предметно интересуются представители Италии, Испании, Франции и Саудовской Аравии. Теперь к этому списку присоединилась Турция.

«Мы работаем над развитием карьеры Матвея и, конечно, в тесном взаимодействии с ЦСКА, о чём и сказал генеральный директор клуба Роман Юрьевич Бабаев. К Кисляку есть устойчивый интерес от зарубежных клубов. Мы в постоянном контакте по его кандидатуре с командами из Италии, Испании, Франции и Саудовской Аравии. В это окно добавился предметный интерес из Турции», — написал Маньяков в своём телеграм-канале.

При этом агент подчеркнул, что работа по будущему 20-летнего хавбека ведется совместно с армейским клубом. Конкретных предложений и названий команд Маньяков раскрывать не стал.

Кисляк является воспитанником ЦСКА и уже успел провести 88 матчей за основную команду. На его счету 13 забитых мячей и девять результативных передач.