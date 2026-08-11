«ПСЖ» включил Сафонова и Забарного в заявку на Суперкубок УЕФА

Дата публикации: 11-08-2026 21:59

Матвей Сафонов и Илья Забарный вошли в заявку «ПСЖ» на матч за Суперкубок УЕФА. Парижская команда сыграет с «Астон Виллой» 12 августа в австрийском Зальцбурге.

Встреча пройдет на стадионе «Ред Булл Арена». Начало запланировано на 22:00 мск, а обслуживать матч будет главный арбитр Омар Абдулкадир Артан.

«ПСЖ» получил право сыграть за трофей после победы в Лиге чемпионов. В решающем матче турнира парижане встретились с «Арсеналом» и выиграли по пенальти — 1:1, 4:3.

«Астон Вилла» подошла к матчу в статусе победителя Лиги Европы. В финале английский клуб уверенно разобрался с «Фрайбургом», забив три безответных мяча.

Теперь у Сафонова и Забарного появилась возможность принять участие в матче, который открывает европейский сезон для двух обладателей континентальных трофеев.



