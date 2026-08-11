Стало известно, когда Месси вернется в расположение «Интер Майами»

Дата публикации: 11-08-2026 22:01

Лионель Месси готов вернуться к работе с «Интер Майами» после вынужденной паузы. Аргентинский форвард завершает пребывание в Росарио, где находился вместе с семьей после смерти своего отца Хорхе Месси.

По данным С5N, футболист должен покинуть Росарио во вторник. Прилететь в Майами он планирует в среду, а вылет запланирован на 22:30 по местному времени.

После возвращения Месси намерен вновь приступить к обычному распорядку и тренировкам с командой. При этом точная дата его участия в официальном матче пока неизвестна.

Нападающий решил временно приостановить выступления за «Интер Майами» после смерти отца. Месси остался в Аргентине вместе с близкими и не стал возвращаться в США до завершения этого периода.

Теперь 39-летний футболист готов возобновить работу с клубом, однако тренерскому штабу еще предстоит определить, когда он сможет снова выйти на поле.