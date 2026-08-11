Тренер «Манчестер Сити» рассказал об отказе сделать Холанда капитаном
Эрлинг Холанд не получил капитанскую повязку «Манчестер Сити» после ухода Бернарду Силвы. Главный тренер команды Энцо Мареска объяснил это не футбольными качествами норвежского форварда, а собственной системой работы с капитаном.
Итальянец рассказал, что еще во время работы в «Лестере» и «Челси» использовал одно правило. После забитого гола капитан должен был сразу подойти к скамейке запасных, чтобы получить необходимые указания от тренерского штаба.
Исключение делалось только для самого капитана — автору гола разрешалось остаться с партнерами и отпраздновать успех. Именно здесь, по словам Марески, и возникла бы проблема с Холандом.
Тренер с улыбкой предположил, что норвежец вряд ли отказался бы от празднования после собственного гола ради нескольких секунд разговора со скамейкой. Мареска подчеркнул, что даже за две-три минуты можно успеть внести важные коррективы в игру.
Слова специалиста приводит L’Équipe.