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Тренер «Манчестер Сити» рассказал об отказе сделать Холанда капитаном

Дата публикации: 11-08-2026 22:02

 

Эрлинг Холанд не получил капитанскую повязку «Манчестер Сити» после ухода Бернарду Силвы. Главный тренер команды Энцо Мареска объяснил это не футбольными качествами норвежского форварда, а собственной системой работы с капитаном.

Итальянец рассказал, что еще во время работы в «Лестере» и «Челси» использовал одно правило. После забитого гола капитан должен был сразу подойти к скамейке запасных, чтобы получить необходимые указания от тренерского штаба.

Исключение делалось только для самого капитана — автору гола разрешалось остаться с партнерами и отпраздновать успех. Именно здесь, по словам Марески, и возникла бы проблема с Холандом.

Тренер с улыбкой предположил, что норвежец вряд ли отказался бы от празднования после собственного гола ради нескольких секунд разговора со скамейкой. Мареска подчеркнул, что даже за две-три минуты можно успеть внести важные коррективы в игру.

Слова специалиста приводит L’Équipe.

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