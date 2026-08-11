«Кайрат» уступил «Левски» и продолжит еврокубковый путь в Лиге Европы

Дата публикации: 11-08-2026 22:04

«Левски» пробился в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Болгарский клуб во второй раз обыграл «Кайрат» со счетом 1:0 и завершил противостояние с общим счетом 2:0.

Ответная встреча прошла на «Туркестан Арене» в Туркестане. Единственный мяч зрители увидели уже в первом тайме — на 13-й минуте отличился Рейналдо. Этого гола «Левски» хватило для победы. Главным арбитром матча был Даниэль Зиберт из Германии.

В первой игре в Софии болгарская команда тоже выиграла со счетом 1:0. «Кайрату» не удалось отыграть минимальное отставание на своем поле, поэтому казахстанский клуб завершил выступление в квалификации Лиги чемпионов.

Теперь «Левски» предстоит встреча с греческим АЕКом. Первый матч раунда плей-офф состоится 18 августа, ответный — 26 августа.

«Кайрат» продолжит еврокубковый сезон в квалификации Лиги Европы. Его соперником станет победитель пары ПАОК — «Андерлехт».

Финал Лиги чемпионов сезона-2026/2027 пройдет 5 июня 2027 года на мадридском стадионе «Метрополитано». Действующим обладателем трофея является «Пари Сен-Жермен».