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Криштиану Роналду сменил цвет волос перед стартом сезона

Дата публикации: 14-08-2026 09:50

 

Криштиану Роналду решил изменить образ перед стартом нового сезона. Капитан «Аль-Насра» опубликовал фотографию в социальных сетях, на которой предстал с волосами, окрашенными в рыжий цвет.

Португальский форвард готовится к началу нового сезона Саудовской Про-Лиги. Первый матч «Аль-Наср» проведет 15 августа — соперником команды из Эр-Рияда станет «Аль-Фатех».

Прошлый сезон Роналду завершил с 36 голами в 42 матчах за «Аль-Наср» и сборную Португалии во всех турнирах. Контракт 41-летнего нападающего с саудовским клубом действует до лета 2027 года.

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €10 млн.

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