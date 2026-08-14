«Карабах» выбил «Динамо» из Лиги конференций после поражения в Киеве

Дата публикации: 14-08-2026 09:53

«Карабах» продолжит борьбу за выход в общий этап Лиги конференций. Азербайджанская команда в ответном матче третьего квалификационного раунда обыграла киевское «Динамо» со счётом 2:0 и перевернула результат первого матча.

Встреча прошла на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. Хозяева открыли счёт уже на 12-й минуте — Джали Муаддиб воспользовался моментом и отправил мяч в ворота украинской команды.

После перерыва «Динамо» так и не удалось сравнять счёт. Более того, на 69-й минуте преимущество «Карабаха» стало двукратным. Второй гол забил украинский нападающий Алексей Кащук.

Неделю назад, 6 августа, киевляне выиграли первый матч со счётом 1:0. Этого результата оказалось недостаточно для выхода в следующий раунд. «Карабах» взял реванш на своём поле и по сумме двух встреч оказался сильнее — 2:1.

Теперь азербайджанский клуб сыграет в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций за право попасть в общий этап турнира. Матч в Баку обслуживала английская бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом.