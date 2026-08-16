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«Барселона» передумала покупать Суареса после требования «Спортинга» в €80 млн

Дата публикации: 16-08-2026 12:18

 

Трансфер Луиса Суареса в «Барселону» пока не получил продолжения. Каталонский клуб не собирается платить €80 млн, которые прописаны в соглашении с «Спортингом».

Такая сумма показалась руководству сине-гранатовых слишком высокой. Португальцы менять условия не хотят и рассчитывают сохранить колумбийского форварда в составе.

Ситуация связана и с другими планами «Барселоны». Ранее клуб рассматривал Суареса как запасной вариант на случай, если не получится договориться с Хулианом Альваресом из «Атлетико».

О позиции сторон сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Прошлый сезон Суарес завершил с 38 голами и девятью результативными передачами в 53 матчах во всех турнирах. Его контракт со «Спортингом» рассчитан до лета 2030 года.

При этом Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в €30 млн. Именно поэтому требование португальского клуба в €80 млн выглядит для «Барселоны» слишком серьёзным вложением.

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