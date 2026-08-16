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Спиваковский раскрыл список Реброва на пост тренера юношеской сборной Украины

Дата публикации: 16-08-2026 12:20

 

Сергей Ребров рассматривал другой вариант для юношеской сборной Украины U-19. В его списке претендентов на должность главного тренера Олега Лужного не было.

Об этом рассказал журналист Михаил Спиваковский. По его словам, бывший наставник национальной команды отдавал предпочтение Сергею Попову и Александру Головко.

«Насколько мне известно, у Реброва был собственный список претендентов, и Лужного там не было. Среди кандидатов фигурировали Сергей Попов, который недавно возглавил «Динамо» U-16, и Александр Головко», — заявил Спиваковский.

В итоге кандидатура Лужного получила поддержку со стороны других специалистов. За его назначение выступили тренер юношеской сборной Дмитрий Михайленко, Владимир Езерский и главный тренер национальной команды Андреа Мальдера.

Получается, взгляды Реброва и этой группы специалистов на будущего наставника U-19 не совпали.

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