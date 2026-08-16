Ланс – ПСЖ. Прогноз на матч за Суперкубок Франции 2026

Дата публикации: 16-08-2026 12:24

16 августа на легендарном стадионе Феликс Боллар состоится долгожданный матч за Суперкубок Франции, где сразятся Ланс и ПСЖ. Свисток к началу этого захватывающего противостояния прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Ожидания от поединка велики, ведь обе команды входят в число лидеров французского футбола и готовы показать яркую и бескомпромиссную борьбу за престижный трофей.

Ланс

Ланс долгое время считался типичной командой второго дивизиона, а болельщикам приходилось довольствоваться скромными результатами. Однако несколько лет назад клуб совершил прорыв, вернувшись в Лигу 1, и быстро превратился в одного из претендентов на титул. Совсем недавно Ланс стал вице-чемпионом страны, а в еврокубках команда проявила себя не хуже, достойно выступая на групповом этапе Лиги чемпионов. Минувший сезон стал новым этапом развития - Ланс долгое время шел ноздря в ноздрю с ПСЖ, иногда даже опережая фаворита в турнирной таблице. В итоге борьбу за золото выиграли парижане, но Ланс не остался без трофея, завершив весну победой в Кубке Франции, что стало важнейшим достижением для клуба и его болельщиков.

Стоит отметить, что значительную часть этих успехов связывают с работой тренера Пьера Сажа, который после удачного отрезка принял предложение возглавить клуб из английской Премьер-лиги. Вместо него Ланс пригласил Дино Топмеллера. Кроме того, команду покинул лидер - Мамаду Сангаре, отправившийся покорять АПЛ в составе Брентфорда. Летнее трансферное окно принесло серьезные изменения в состав, и главный вопрос - сумеет ли обновленная команда сохранить отличный уровень игры. Предсезонные товарищеские встречи дают поводы для осторожного оптимизма, но настоящим испытанием станет встреча с ПСЖ.

ПСЖ

Пари Сен-Жермен давно зарекомендовал себя как самый могущественный клуб Франции. Доминируя на внутренней арене, команда уже несколько лет подряд уверенно берет чемпионство, а теперь еще и смогла реализовать транснациональную мечту болельщиков. В 2025 году ПСЖ с триумфом выиграл Лигу чемпионов, что стало историческим событием для всего французского футбола. В захватывающем финале парижане по пенальти одолели лондонский Арсенал и сохранили трофей в клубе еще на один год. Помимо этого, в промежутке между европейским успехом команда взяла практически все внутренние кубки, уступив лишь в финале клубного чемпионата мира летом и неудачно выступив в национальном кубке, где неудержимый Забарный и партнеры неожиданно уступили скромному Парижу и покинули борьбу на ранней стадии.

После короткой летней паузы ПСЖ начал сезон с поединка за Суперкубок УЕФА против английской Астон Виллы на арене Ред Булл. Матч выдался сложным, но уверенность и класс подопечных Луиса Энрике обеспечили победу 2:1. Еще один трофей стал уверенным подтверждением амбиций парижан в новом сезоне, и теперь в Суперкубке Франции фаворита сложно переоценить.

Статистика личных встреч

За последние восемь очных встреч ПСЖ оказался сильнее в семи. Только однажды, в конце 2024 года, Ланс сумел пройти парижан по пенальти в кубковом матче после упорной ничьей в основное время. Эта статистика подчеркивает устойчивое превосходство столичного клуба, хотя Ланс способен на сюрпризы.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом коллектив Дембеле и его звездных партнеров. Ожидается, что ПСЖ добьется победы в основное время и подтвердит свой статус лидера французского футбола. Ставка на успех парижского клуба в Суперкубке оценивается коэффициентом 1.77 - и, по мнению экспертов, именно столичный Гранд увезет главный трофей домой. Однако нельзя недооценивать амбиции Ланса: команда мечтает преподнести сенсацию и преподнести своим болельщикам новый праздник.