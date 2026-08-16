«Бенфика» требует €30 млн за Трубина, «Ювентус» считает сумму завышенной

Дата публикации: 16-08-2026 12:26

Туринский «Ювентус» пока не вычеркнул Анатолия Трубина из трансферных планов. Украинский голкипер остаётся среди вариантов итальянского клуба на случай ухода Микеле Ди Грегорио.

При этом переговоры упираются в цену. «Бенфика» хочет получить за своего первого номера €30 млн. В Турине такую сумму считают слишком высокой и не готовы соглашаться с требованиями португальской стороны.

О ситуации рассказал инсайдер Экрем Конур. По его данным, несмотря на разницу в оценке футболиста, «Ювентус» не собирается закрывать вопрос с Трубиным и продолжит рассматривать возможность сделки.

У самого голкипера, похоже, нет категоричного желания оставаться в Лиссабоне. Трубин не против уйти до завершения трансферного окна после того, как потерял место в основном составе «Бенфики».

Будущее Ди Грегорио напрямую связано с этой историей. Итальянским вратарём интересуются «Валенсия», «Марсель» и «Монца». Если он покинет Турин, Трубин может стать одним из претендентов на освободившееся место.

Пока украинец остаётся в шорт-листе «Ювентуса». Однако до конкретного предложения дело не дошло — главным препятствием остаётся сумма, которую запрашивает «Бенфика».



