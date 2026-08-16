«Бенфика» требует €30 млн за Трубина, «Ювентус» считает сумму завышенной
Туринский «Ювентус» пока не вычеркнул Анатолия Трубина из трансферных планов. Украинский голкипер остаётся среди вариантов итальянского клуба на случай ухода Микеле Ди Грегорио.
При этом переговоры упираются в цену. «Бенфика» хочет получить за своего первого номера €30 млн. В Турине такую сумму считают слишком высокой и не готовы соглашаться с требованиями португальской стороны.
О ситуации рассказал инсайдер Экрем Конур. По его данным, несмотря на разницу в оценке футболиста, «Ювентус» не собирается закрывать вопрос с Трубиным и продолжит рассматривать возможность сделки.
У самого голкипера, похоже, нет категоричного желания оставаться в Лиссабоне. Трубин не против уйти до завершения трансферного окна после того, как потерял место в основном составе «Бенфики».
Будущее Ди Грегорио напрямую связано с этой историей. Итальянским вратарём интересуются «Валенсия», «Марсель» и «Монца». Если он покинет Турин, Трубин может стать одним из претендентов на освободившееся место.
Пока украинец остаётся в шорт-листе «Ювентуса». Однако до конкретного предложения дело не дошло — главным препятствием остаётся сумма, которую запрашивает «Бенфика».