«Ланс» сенсационно обыграл «ПСЖ» в матче за Суперкубок Франции

Дата публикации: 17-08-2026 09:03

Флорьян Товен стал автором единственного мяча в матче за Суперкубок Франции 2026 года. Его гол на 32-й минуте принёс «Лансу» победу над «ПСЖ» со счётом 1:0.

Встреча состоялась на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе. Главным арбитром назначили Жереми Пиньяра.

До финального свистка команды дошли в неполных составах. На 39-й минуте «Ланс» остался вдесятером после удаления Киллиана Антонио. Защитник грубо сыграл в центре поля и получил красную карточку.

У «ПСЖ» удаление произошло ближе к концовке. Нуну Мендеш на 86-й минуте получил красную карточку за отмашку.

Российский вратарь Матвей Сафонов начал матч в стартовом составе «ПСЖ». Голкипер провёл на поле все 90 минут и пропустил один мяч — тот самый, который в итоге решил судьбу трофея.

«ПСЖ» подходил к матчу в статусе чемпиона Франции. В прошлом сезоне команда Луиса Энрике набрала 76 очков в 34 турах. «Ланс» финишировал вторым с 70 очками, а затем взял Кубок Франции.

В финале национального кубка команда из Ланса встретилась с «Ниццей» и выиграла со счётом 3:1. Теперь коллекция трофеев клуба пополнилась ещё и Суперкубком Франции.