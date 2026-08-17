«Арсенал» уверенно победил «Манчестер Сити» и взял первый трофей сезона

Дата публикации: 17-08-2026 09:05

На первой минуте матча за Суперкубок Англии «Арсенал» уже оказался впереди. Риккардо Калафьори быстро воспользовался своим шансом и открыл счёт в игре с «Манчестер Сити».

До перерыва лондонцы успели забить ещё раз. На 28-й минуте Кай Хаверц увеличил преимущество «канониров», а вскоре после начала второго тайма гости получили третий мяч в свои ворота.

Мартин Эдегор отличился на 48-й минуте. Итог — 3:0 в пользу «Арсенала».

Команды встретились на стадионе «Принсипалити» («Миллениум») в Кардиффе. Главным арбитром назначили Сэмюэла Барротта.

Суперкубок Англии традиционно разыгрывают между чемпионом Премьер-лиги и обладателем Кубка Англии предыдущего сезона. На этот раз в матче сошлись именно эти команды: «Арсенал» выиграл АПЛ, а «Манчестер Сити» стал обладателем национального кубка.

В чемпионате Англии сезона-2025/2026 «канониры» набрали 85 очков в 38 матчах и заняли первое место. «Манчестер Сити» финишировал вторым с 78 очками.

«Арсенал» добрался и до финала Лиги чемпионов УЕФА. Там команда уступила «Пари Сен-Жермен» — 1:1 (3:4 пен.).

Теперь лондонцы начали новый сезон с трофея. Для «Манчестер Сити» же первый официальный матч после межсезонья завершился крупным поражением.