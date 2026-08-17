Мареска назвал момент, который изменил игру «Манчестер Сити» с «Арсеналом»

Дата публикации: 17-08-2026 09:07

Дебют Энцо Марески на посту главного тренера «Манчестер Сити» завершился поражением. В матче за Суперкубок Англии его команда уступила «Арсеналу» со счётом 0:3, причём первый гол лондонцы забили уже через 25 секунд после начала встречи.

Мареска считает, что настолько ранний пропущенный мяч серьёзно сказался на дальнейшем развитии игры. Правда, тренер остался доволен реакцией футболистов — после гола команда сумела создать несколько опасных моментов.

«Думаю, пропущенный нами гол через 25 секунд, к сожалению, повлиял на ход игры. После пропущенного мяча реакция была довольно хорошей», — сказал Мареска, слова которого приводит BBC.

«Манчестер Сити» имел возможности сравнять счёт. По словам специалиста, до второго гола «Арсенала» его футболисты создали три или четыре момента, однако воспользоваться ими не получилось.

После перерыва ситуация стала ещё тяжелее. На 28-й минуте Кай Хаверц увеличил преимущество лондонцев, а вскоре после начала второго тайма Мартин Эдегор довёл счёт до 3:0.

Мареска признал, что именно ранний гол особенно его разочаровал.

«В таких играх уровень настолько близок, что, когда пропускаешь гол, становится сложнее. Но, думаю, после первого пропущенного мы действовали довольно хорошо и создавали моменты, но, опять же, счёт 0:2 стал ещё сложнее», — отметил тренер.

Впереди у «Манчестер Сити» старт чемпионата Англии. Мареска уже обозначил одну из проблем, над которой команде предстоит работать.

«Со следующего воскресенья мы стартуем в Премьер-лиге, и тогда нужно будет сосредоточиться на этом. Нам предстоит много работы. Сезон только начался, поэтому есть много вещей, которые нам нужно улучшить», — добавил специалист.

Для Марески это был первый матч во главе «Манчестер Сити». Итальянец сменил на посту главного тренера Хосепа Гвардиолу.