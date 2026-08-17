Энрике оценил игру Сафонова и «ПСЖ» после поражения от «Ланса»

Дата публикации: 17-08-2026 09:11

«ПСЖ» начал сезон с поражения, хотя Луис Энрике не увидел серьёзных проблем в действиях своей команды. В матче за Суперкубок Франции парижане уступили «Лансу» со счётом 0:1.

Единственный мяч Флорьян Товен забил на 32-й минуте. Именно этот эпизод в итоге решил судьбу трофея.

Главный тренер «ПСЖ» считает, что команда могла рассчитывать на другой результат. По мнению Энрике, парижане достаточно хорошо контролировали происходящее на поле, но подвело завершение атак.

«Не хватило завершения атак. На мой взгляд, темп и игровые ситуации были очень позитивными, я очень доволен тем, что увидел на протяжении всего матча, особенно в первом тайме», — сказал Энрике, его слова приводит Le Figaro.

Испанский специалист отдельно подчеркнул, что «Ланс» создал меньше моментов, чем в предыдущих матчах против «ПСЖ». При этом Энрике признал заслугу соперника в обороне.

«Это был матч, в котором у «Ланса» было меньше всего шансов против нас по сравнению с недавними встречами. Я доволен не результатом, но мы заслуживали большего», — отметил тренер.

На вопрос о том, в чём «Ланс» оказался сильнее, Энрике ответил однозначно.

«Ни в каких. Насколько я видел, мы были сильнее. Это нормально, мы более привычны к игре, но с учётом атмосферы и всего, что они делали, они очень хорошо оборонялись», — заявил наставник парижан.

У «ПСЖ» были возможности сравнять счёт. Энрике отдельно упомянул моменты Усмана Дембеле и Нуну Мендеса. Реализовать их не удалось.

Российский вратарь Матвей Сафонов появился в стартовом составе «ПСЖ» и провёл весь матч. Голкипер пропустил один мяч — тот самый удар Товена, который принёс «Лансу» Суперкубок Франции.