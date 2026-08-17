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«Манчестер Сити» согласился продать «Золотого мяча» Родри в «Барселону»

Дата публикации: 17-08-2026 09:12

 

«Барселона» приблизилась к одному из самых заметных трансферов нынешнего лета. Каталонский клуб достиг принципиальной договорённости с «Манчестер Сити» о переходе Родри.

Гарантированная часть сделки составит €60 млн. Ещё €11 млн английский клуб способен получить благодаря достижимым бонусам. Существуют и дополнительные выплаты, поэтому окончательная стоимость трансфера в будущем может оказаться выше.

О договорённости пишет The Athletic.

Родри выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года. Англичане тогда заплатили «Атлетико» €70 млн за переход испанского полузащитника.

В минувшем сезоне 30-летний футболист провёл 33 матча и дважды поразил ворота соперников.

Главным индивидуальным достижением Родри остаётся «Золотой мяч». Испанец получил престижную награду в 2024 году по итогам сезона-2023/2024.

Теперь карьера обладателя «Золотого мяча» может продолжиться в «Барселоне». До официального оформления сделки сторонам осталось завершить формальные процедуры.

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