Забарный призвал «ПСЖ» быстрее набрать ход после поражения от «Ланса»

Дата публикации: 17-08-2026 09:14

Поражение «ПСЖ» от «Ланса» в матче за Суперкубок Франции Илья Забарный объяснил прежде всего проблемами с реализацией. Парижане уступили со счётом 0:1, хотя создали несколько возможностей для взятия ворот.

Украинский защитник считает, что команда могла забивать, однако воспользоваться своими моментами не получилось.

«Мы просто не реализовали свои моменты. Создали много возможностей, но иногда футбол складывается именно так», — сказал Забарный, его слова приводит сайт «ПСЖ».

Единственный гол встречи пришёлся на 32-ю минуту. Флорьян Товен принёс «Лансу» победу и помог клубу завоевать трофей.

Забарный уже переключился на подготовку к новому сезону. Защитник понимает, что впереди «ПСЖ» ждёт непростой отрезок, поэтому команде необходимо как можно быстрее вернуться в оптимальное состояние.

«Будем готовиться к сезону, потому что знаем, насколько он будет сложным. Нам действительно нужно как команде снова набрать ход», — отметил футболист.

Парижанин не стал драматизировать результат Суперкубка. Теперь его внимание сосредоточено на следующей игре.

«Можно выиграть, можно проиграть — это футбол. Но сейчас сосредоточимся на следующем матче и победим», — добавил Забарный.