Итальянские источники раскрыли проблемы Довбика после перехода из «Ромы»

Дата публикации: 17-08-2026 09:15

Артему Довбику потребуется время, чтобы выйти на привычный уровень после перехода из «Ромы» в «Болонью». Украинский форвард пока не находится в оптимальном физическом состоянии.

Главный тренер Доменико Тедеско уже определился с ролью нападающего и выбрал его на позицию центрального форварда. Однако физическая готовность Довбика пока вызывает вопросы.

Итальянские источники, близкие к «Болонье», утверждают, что футболист отстаёт в подготовке и пока не может полностью использовать свои сильные стороны.

«Довбик столкнулся с проблемами. Доменико Тедеско выбрал его на позицию центрального нападающего, но он всё ещё слишком далек от своей лучшей формы», — заявили источники.

Причина, судя по всему, связана не только с текущим уровнем готовности. Физические особенности украинца требуют дополнительного времени для выхода на максимальную производительность.

Рост, масса и сила Довбика позволяют ему эффективно действовать в штрафной площади. Правда, без соответствующей физической формы эти качества не дают футболисту раскрыть весь потенциал.

«Чтобы увидеть Довбика в лучшей форме, потребуется время, в том числе из-за его впечатляющих физических данных. Учитывая его особенности, ему могут потребоваться ещё несколько недель для достижения оптимальной производительности», — отметили собеседники, близкие к «Болонье».

Пока Тедеско рассчитывает на Довбика в роли основного центрального нападающего. Теперь форварду предстоит набрать форму, необходимую для полноценной работы в новой команде.