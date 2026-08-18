Стали известны условия трансфера Батракова в «Галатасарай»

Дата публикации: 18-08-2026 11:24

Алексей Батраков продолжит карьеру в «Галатасарае». «Локомотив» и турецкий клуб окончательно согласовали условия перехода российского полузащитника.

Основная сумма сделки составит €25 млн. Ещё €4 млн московский клуб сможет получить в виде бонусов. Правда, выполнить эти условия будет непросто: выплаты привязаны к чемпионству и индивидуальным достижениям футболиста, включая результативность.

О деталях договорённости «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Клубы окончательно договорились в 17:50 17 августа. Бонусы будут тяжеловыполнимыми для «Локомотива»: чемпионство, бомбардирские успехи и так далее», — заявил собеседник издания.

Основные €25 млн «Локомотив» не получит одной выплатой. Турецкая сторона рассчитаетcя с московским клубом в рассрочку на протяжении двух лет.

Прошлый сезон Батраков завершил с 17 голами и 12 результативными передачами. Полузащитник провёл 36 матчей во всех турнирах.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €28 млн. Теперь «Локомотив» сможет получить за своего игрока до €29 млн с учётом предусмотренных соглашением бонусов.