Кевин Ламур покинул ФИФА после конфликта с Инфантино из-за ЧМ

Дата публикации: 18-08-2026 11:27

Кевин Ламур больше не занимает должность главного операционного директора ФИФА. Руководитель покинул организацию после публичной критики в адрес президента Джанни Инфантино.

Ламур выступал против идеи продать часть коммерческих прав на чемпионат мира частным структурам. После его комментариев в СМИ дальнейшая работа в ФИФА оказалась под вопросом.

RMC Sport сообщает, что стороны прекратили сотрудничество. Саму причину ухода организация подробно раскрывать не стала. Членам совета ФИФА заявили, что решение было принято по взаимному согласию, а в организации выразили уважение к Ламуру.

При этом для сотрудников ФИФА произошедшее не стало неожиданностью. После публичных высказываний руководителя многие ожидали, что он вскоре покинет свой пост.

Ламур возглавлял операционное направление ФИФА с ноября 2024 года. Его уход произошёл на фоне обсуждения коммерческих планов Инфантино, связанных с правами на чемпионат мира.

Президент ФИФА рассматривал схему, которая потенциально могла принести ему лично десятки миллионов фунтов стерлингов. Переговоры по этому вопросу, как утверждается, проходили с людьми, близкими к администрации президента США Дональда Трампа.

Идея вызвала негативную реакцию в футбольном мире. Против неё выступили представители ряда организаций и спортивные деятели.