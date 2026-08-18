Цыганков отказался играть за «Жирону» и устроил конфликт после матча с «Леганесом»

Дата публикации: 18-08-2026 11:40

Виктор Цыганков не вышел на поле в первом туре Сегунды против «Леганеса» (1:1), хотя оказался в заявке «Жироны». Решение украинца стало причиной нового конфликта внутри каталонского клуба.

По данным AS, после финального свистка между Цыганковым и одним из представителей медицинского штаба «Жироны» произошла стычка. Подробности самого эпизода источник не приводит.

Желание покинуть команду футболист высказывал ещё в июне. Несколько недель назад он обсудил ситуацию с главным тренером Кике Альваресом и заявил, что психологически не готов продолжать выступления за «Жирону». Цыганков просил не включать его в заявки на матчи.

Перед встречей с «Леганесом» ситуация изменилась. Около полуночи, в ночь перед игрой, украинец получил сообщение о попадании в заявку. По данным AS, такой поворот его не устроил.

Причины недовольства связаны не только с этим эпизодом. Цыганков считает, что руководство «Жироны» не выполнило часть достигнутых ранее договорённостей.

Ещё больше напряжение усилилось после переговоров клуба о возможном трансфере футболиста. «Жирона» согласовала условия перехода с «Трабзонспором» и «Нью-Йорк Сити», причём без согласия самого игрока.

Оба варианта Цыганков отверг. Украинец хочет остаться в Испании и продолжить карьеру в Ла Лиге либо получить возможность перебраться в АПЛ.

Действующий контракт вингера с «Жироной» рассчитан до 30 июня 2027 года. Каталонцы рассчитывают получить за него серьёзную компенсацию. Проблема в другом: клубы, готовые заплатить требуемую сумму, пока не соответствуют планам самого Цыганкова.