Голкипер «Баварии» Нойер задумался о завершении карьеры

Дата публикации: 18-08-2026 11:43

Мануэль Нойер пока не собирается принимать окончательное решение о продолжении карьеры. Вратарь «Баварии» признался, что сначала хочет провести следующий сезон, а уже потом оценит дальнейшие перспективы.

После товарищеской игры с «Лейпцигом» (3:1) 40-летнего голкипера спросили о возможном завершении карьеры следующим летом.

«Я позволю всему идти своим чередом, а потом посмотрю, что произойдёт. Я проведу сезон с целью бороться за самые высокие задачи, а что будет после этого — увидим», — сказал Нойер. Его слова приводит Goal.com.

Контракт вратаря с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Следовательно, решение о будущем Нойера может быть принято уже после окончания соглашения.

Сам матч с «Лейпцигом» голкипер оценил положительно. «Бавария» победила со счётом 3:1, а Нойер отметил серьёзный подход команды даже к товарищеской встрече.

«Прежде всего должен сказать, что ощущения хорошие. К каждому товарищескому матчу нужно относиться серьёзно, независимо от того, против кого мы играем», — отметил немец.

Нойер напомнил и о недавней игре с «Астон Виллой» в Азии, где мюнхенцы, по его мнению, тоже выглядели убедительно. В матче с «Лейпцигом» тренерский штаб активно использовал замены, распределяя нагрузку между футболистами.

В прошлом сезоне Нойер провёл 37 матчей во всех турнирах. Голкипер пропустил 40 голов и 10 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.