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Цена Трубина упала до €30 млн после потери места в составе «Бенфики»

Дата публикации: 18-08-2026 11:45

 

Анатолий Трубин оказался в непривычной для себя ситуации в «Бенфике». Украинский голкипер уже не выглядит безусловным первым номером лиссабонской команды и в последнее время не получает места в стартовом составе.

Трубин четыре матча подряд начинает встречи на скамейке запасных. Для вратаря, который долгое время считался основным в «Бенфике», это серьёзное изменение положения в команде.

О ситуации рассказал итальянский журналист Альфредо Педулла в своём подкасте. По его словам, перемены затронули и оценку украинца на трансферном рынке.

Ранее стоимость 28-летнего Трубина оценивалась примерно в €35 млн. Теперь этот показатель опустился до €30 млн или даже ниже.

«Ювентус» уже рассматривал возможность пригласить украинского вратаря. Однако туринцы в итоге остановились на другом варианте и взяли в аренду Гульельмо Викарио у «Тоттенхэма».

Трубин выступает за «Бенфику» с 2023 года. За это время он провёл 151 официальный матч, пропустил 156 голов и 59 раз сыграл на ноль.

Вместе с лиссабонским клубом украинец успел выиграть Кубок португальской лиги и Суперкубок Португалии. Теперь же ему предстоит заново бороться за место в воротах команды.

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