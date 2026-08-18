Забарный объяснил поражение «ПСЖ» от «Ланса» в Суперкубке Франции

Дата публикации: 18-08-2026 11:47

Луис Энрике не стал менять план игры «ПСЖ» в перерыве матча с «Лансом». Парижане уступали со счётом 0:1, но тренер призвал футболистов продолжать действовать в том же направлении.

Илья Забарный рассказал, что именно Энрике сказал команде в раздевалке.

«Он сказал, что мы должны немного изменить подход, продолжать играть и не останавливаться. Он сказал, что мы всё делали правильно. Нам просто нужно продолжать, продолжать создавать моменты — и мы забьём», — заявил защитник в микст-зоне.

Парижане сравнять счёт так и не смогли. По мнению Забарного, серьёзных проблем в игре команды не было — подвела исключительно реализация.

«Мы доминировали, но не забили. В этом вся суть. Иногда в футболе такое случается. Иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь, но это был не наш день», — сказал футболист.

Украинец уже переключился на ближайшие задачи. Впереди у «ПСЖ» полноценный сезон, поэтому разбирать ошибки предстоит уже без оглядки на результат Суперкубка.

«Мы всё проанализируем и продолжим работать, ведь впереди сезон», — добавил Забарный.

В стартовом составе парижан защитник провёл весь матч. Под конец встречи «ПСЖ» оказался в меньшинстве после удаления Нуну Мендеша, однако изменить счёт команда Луиса Энрике уже не смогла.