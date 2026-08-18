Морган Роджерс объяснил, чем стиль «Челси» отличается от игры «Астон Виллы»

Дата публикации: 18-08-2026 11:49

Морган Роджерс признал, что в «Челси» ему придётся перестраивать некоторые привычки. Полузащитник привык к футболу «Астон Виллы», где команда Унаи Эмери чаще использовала пространство и делала ставку на быстрые атаки.

Теперь условия для него другие. В составе «Челси» Роджерс видит больше футболистов, способных обыгрывать соперников один в один, контролировать мяч и диктовать темп встречи.

«Мне придётся адаптироваться. Стиль «Астон Виллы» и подход Унаи во многом строились вокруг сильных качеств игроков. Он мастерски умеет раскрывать их», — сказал Роджерс. Его слова приводит Sky Sports.

По словам англичанина, в прежней команде он, Джон Макгинн и Олли Уоткинс чувствовали себя особенно комфортно, когда получали пространство для рывков. «Астон Вилла» могла быстро переходить из обороны в атаку и использовать вертикальную игру.

В «Челси» Роджерсу, вероятно, чаще придётся действовать против плотной обороны. Поэтому футболист готов быть терпеливее и искать другие варианты применения своих сильных качеств.

«Нужно будет действовать терпеливее, ждать возможности получить мяч. В некоторых матчах пространства будет намного меньше, поэтому придётся находить другие способы использовать свои сильные качества», — отметил полузащитник.

Похожий опыт он получает и в сборной Англии. Там команда тоже много владеет мячом, из-за чего Роджерсу приходится менять манеру игры в зависимости от развития конкретного матча.

Для футболиста это часть профессионального роста.

«Я хочу стать универсальным футболистом, который способен играть против любого соперника и находить решения независимо от того, как против него защищаются», — добавил Роджерс.